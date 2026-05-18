fav meの瀬乃まりんと小野寺梓が、5月27日発売の音楽雑誌『MARQUEE Vol.162』（マーキー・インコーポレイティド）に登場。自身のinstagramで写真とともに報告した。 （関連：【画像】fav me 瀬乃まりん&小野寺梓、『MARQUEE』登場を報告圧倒的ビジュアルに「もはや絵画」「世界観可愛い過ぎる」） 同誌では、fav meのメンバー一人ひとりにフォーカスして魅力を掘り下げるパーソ