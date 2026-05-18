Toi Toi Toiの山田せいあが、自身のTikTokにて「アイドルの大阪遠征」と題したVlogを公開した。 （関連：【画像】Toi Toi Toi 山田せいあ、大阪遠征のVlogを公開「まるで修学旅行」「見てて和む」） 5月9日に大阪・心斎橋エリアで開催された都市型アイドルサーキットイベント『MAWA LOOP OSAKA 2026』に出演しており、今回のVlogはその遠征の様子を撮影したもの。 動画は移動の新幹線車内から始まり、隣の席のメン