（台北中央社）日本の雑貨チェーン「3COINS」（スリーコインズ）は、台湾1号店を8月に台北市の西門エリアにオープンさせる。公式アカウントが16日、交流サイト（SNS）「スレッズ」で明らかにした。投稿によれば、台湾初となる公式店鋪は西門エリアの商業施設「誠品生活武昌」に出店する。「台湾での新たなスタートを一緒に迎えましょう」と呼びかけた。西門エリアは若者が多く集う流行発信エリアとして知られる。誠品生活によれば