（ジュネーブ中央社）第79回世界保健機関（WHO）総会がスイス・ジュネーブで18日に開幕するのを前に、外交部（外務省）は17日、中華民国（台湾）と外交関係を有する国（国交樹立国）や理念が近い国の関係者らを招いた外交レセプションを現地で開いた。複数の国交樹立国が、台湾のWHO参加を支持すると表明した。台湾は2009年から16年までオブザーバーとしてWHO総会に参加していたが、17年以降は中国の反対により招待されていない。