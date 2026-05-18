「意固地になるのは正解ではなかった」【関連】韓国メディアが見た佐々木朗希「これほど“傲慢”とは…」ロサンゼルス・ドジャースの「問題児」というレッテルを貼られかけていた佐々木朗希が、ようやく周囲の助言や指導に耳を傾け始めたのだろうか。MLBデビュー以降で“最高”とも呼べるピッチングを披露し、鮮やかな復活を遂げた。佐々木は5月18日（日本時間）、敵地エンゼル・スタジアムで行われたロサンゼルス・エンゼルス戦に