2026年5月18日、中国メディア・中国新聞網は、スーパーバイク世界選手権チェコ大会で中国のオートバイメーカー「張雪機車（ZXMOTO）」のライダーが優勝し、今季5勝目を挙げたと報じた。記事は、17日に開催された2026年スーパーバイク世界選手権チェコ大会のワールドSSPクラス決勝レース2において、オートバイメーカーの張雪機車のバレンティン・デビーズがヤマハのジャン・オンジュと何度も順位が入れ替わる激しい競り合いを演じた