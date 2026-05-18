中国衛星ナビゲーション測位協会(GLAC)が5月18日に公表した「2026中国北斗時空産業発展白書」によると、中国の「北斗」時空産業の2025年の生産高は1兆3323億元（約31兆600億円）に達し、質の高い発展の新たな段階に着実に進んでいるということです。 「北斗」時空産業とは、「北斗」衛星測位システムを中核として、リモートセンシング地理情報、モバイル通信、室内測位など多様な技術手段を駆使した総合的な産業システムです。 白