俳優・タレント・実業家として活躍するMEGUMIが、21日発売の美容誌『美的』7月号（小学館）に登場する。誌面では「進化が止まらない！MEGUMI流『ボディ論』」と題した6ページ特集を展開し、自身が約4か月かけてたどり着いた“勝手にやせるからだ”作りについて語る。【写真】美太もも！黒のフェザードレスからスラリとした美脚を披露したMEGUMI特集では、先日発売されたボディ本『わたしはこれでやせました』でも注目を集めたM