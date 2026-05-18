5人組グループ・ACEesが、27日発売の女性グラビア週刊誌『anan』（マガジンハウス）で、グループ初となる表紙を飾る。同号の特集は「ときめきカルチャー2026」。ACEesは令和の日本中に“キュン”を届ける「ときめきアベンジャーズ」に変身する。最強ビジュアル＆時代を背負う“覚悟”を写し出すメモリアルな初表紙が完成した。【画像】ロゴもカワイイ！ACEesとコラボする「Twinkle Twenty」黒×赤を大胆に組み合わせたスタイリ