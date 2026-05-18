あのが主演を務めるテレビ東京で6月5日にスタートするドラマ25『わたしの相殺日記』（毎週金曜深0：52）の追加キャストが18日、発表された。窪塚愛流、ゆめっち（3時のヒロイン）、遊井亮子、竹中直人が出演する。【場面写真】楽しみ〜！寝る竹中直人と本を読むあのこのドラマは『孤独のグルメ』の脚本を担当するチームが手掛ける完全オリジナルストーリーで、全4話を4週にわたって放送する。あのはこのドラマで、地上波ド