大阪の西心斎橋で飲食店が入る建物など4棟が焼ける火事がありました。 ビルの隙間から激しく吹きあがる煙。 消防などによりますと午前7時過ぎ、大阪市中央区西心斎橋で、3階建てビルの1階にある飲食店から出火。消防車45台が出動して約2時間半後に火はほぼ消し止められましたが、隣接する建物にも延焼し、4棟で計約350平方メートルが焼けたということです。けが人はいませんでした。 （避難した宿泊客）「ボヤだと思って