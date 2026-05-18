トランプ米大統領の訪中をめぐり、米国国内では評価が割れている。「素晴らしい貿易協定だった」と強調するトランプ支持メディアがある一方、主流メディアには冷ややかな論調が目立った。外交演出の一コマが“皮肉”に「トランプ氏、中国との『素晴らしい貿易協定』をアピールも、詳細は不明」（ニューヨーク・タイムズ紙）「トランプ氏の中国訪問、大言壮語の割に成果は乏しい」（Politico）そんな中で特に目を引いたのが、ニ