ロシアのガルージン外務次官（タス＝共同）【モスクワ共同】ロシアのガルージン外務次官は18日付のロシア紙イズベスチヤのインタビューで「ウクライナはロシアと和平交渉を継続する用意があるとの兆候を示していない」と苦言を呈した。ガルージン氏はまた、ウクライナのゼレンスキー大統領に対して、ウクライナ東部ドンバス地域（ドネツク、ルハンスク両州）からの軍撤退を命じるよう要求。軍が撤退すれば「真に包括的で公正か