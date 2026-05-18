赤沢亮正経済産業相は18日、ブラジルのマウロ・ビエイラ外相と東京都内で会談し、原油の供給拡大を要請した。中東情勢の悪化で政府はエネルギー調達の多角化を進めており、赤沢氏は「ブラジルの産油国としてのポテンシャルに注目している」と述べた。会談にはブラジル国営石油会社ペトロブラスの関係者も出席した。ビエイラ氏は「政治的、文化的な交流に見合うよう貿易の量を引き上げていく必要がある」と応じた。ブラジルの