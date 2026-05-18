全日本プロレスは18日、都内で「スーパーパワーシリーズ2026」の記者会見を行った。6月6日に角田大会で行われる世界タッグ選手権王者組のタロース、綾部蓮組と挑戦者の斉藤ジュン、レイ組が出席。ジュンは「やっとやっと、世界タッグのベルトが俺たち斉藤ブラザーズに帰ってくる。前にこの2人に負けてからレイと改めてタッグとは何なのか見直した。今は前より自信を持って今は誰にも負けない。地元で角田で綾部、タロースを王座