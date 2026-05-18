ファッションブランド「SAMANTHAVEGA（サマンサベガ）が、サンリオキャラクターズの「ハローキティ」、「シナモロール」、「マイメロディ」、「クロミ」とコラボレーションしたサマーコレクションを5月13日（水）から発売している。サマンサベガから「サンリオキャラクターズ」サマーコレクションが登場今回はバケーションをテーマに、4キャラクターが夏を楽しむ様子をデザインに落とし込んだコレクションとなっている。各キャ