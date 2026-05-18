【明治安田J1百年構想リーグ】ジェフユナイテッド千葉 0−2 鹿島アントラーズ（5月17日／フクダ電子アリーナ） 【映像】“超反応”セーブの瞬間これがW杯の日本代表メンバーに名を連ねた実力か。鹿島アントラーズのGK早川友基が、至近距離でコースが変わったシュートを脅威的な反応で阻止。圧巻のビッグセーブに、ファンからも「仕上がってるわ」と驚きの声が上がった。鹿島は5月17日、明治安田J1百年構想リーグ第17節でジェフ