東証スタンダードに上場していた企業を巡り、粉飾決算をした罪などに問われているコンサルティング会社社長の男に執行猶予付きの有罪判決です。コンサルティング会社社長の石山恵介被告は、芸能プロダクション代表の男と共謀し、上場していた衣料品卸の「プロルート丸光」に架空の売り上げを計上して粉飾決算をしたなどとして、金融商品取引法違反の罪に問われています。石山被告はこれまでの裁判で無罪を主張していましたが、東京