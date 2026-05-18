お笑いコンビ「極楽とんぼ」の山本圭壱（５８）が１９日、都内で行われた「『逃亡者たち！〜軍団山本スペシャルコントライブ〜』開催発表会見」に出席した。銀座七丁目劇場で生まれた山本を慕う後輩による軍団「軍団山本」が初のコントライブを行う。全盛期は２００名を越えたという軍団も、紆余曲折を経て現在は５名となった。イベントでは、構成員である元「ロンドンブーツ１号２号」の田村淳、「ココリコ」の遠藤章造、「