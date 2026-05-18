Image: Brian Richter / Sustainable Waters 2025年1月18日の記事を編集して再掲載しています。わかっていてもやめられないのが人間なのか…。2024年12月に『Environmental Challenges』に発表された研究結果によると、アメリカのユタ州にあるグレートソルト湖の縮小の約2/3は、本来なら湖に流れ込むはずの河川水を人間が使用しているのが原因だそうです。19世紀半ば続く水位低下の原因は人