「ずっと前から報告を受けていながら放置して、あんたら何してた！性犯罪を隠蔽していたんじゃないのか！」3月下旬、北陸の小学校の体育館で開かれた保護者会は、怒号が飛び交う“修羅場”と化した。石川県金沢市の隣に位置し、県内最大面積を誇る白山市。市内では25の学童保育所が設置され、そのうち県内で福祉事業を幅広く展開する社会福祉法人「佛子園」が運営する学童クラブで事件が起きた。2023〜2025年の約2年間にわたり、