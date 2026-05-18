【女子旅プレス＝2026/05/18】東京都多摩市の「サンリオピューロランド」では、七夕シーズンのスペシャルイベント「ピューロウィッシュマツリ」を、2026年6月5日（金）から7月7日（火）まで開催。“今、叶えたいこと”を願いながら、ハローキティが登場するイルミネーションや、七夕限定のフォトスポット、アイドルグループ・≒JOY（ニアリーイコールジョイ）とのコラボ企画など、心ときめく特別な体験が楽しめる。【写真】「ピュ