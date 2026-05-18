【モデルプレス＝2026/05/18】ACEesが、5月27日発売の「anan」2497号（マガジンハウス）に登場。グループ初となる表紙を飾る。【写真】ACEesメンバー、美人女優と見つめ合い接近◆ACEes「anan」表紙初登場5月26日から福岡、愛知、静岡、東京、大阪と5都市を回る「ACEes Arena Tour 2026“V”」を開催。2025年2月に結成された5人組ジュニアグループ・ACEesがananの初表紙に。「“ananの表紙が決まった”って聞いたとき、めちゃくち