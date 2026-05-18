【モデルプレス＝2026/05/18】モデルの滝沢眞規子が5月17日、自身のInstagramを更新。次女との2ショットを披露し、話題となっている。【写真】47歳3児の母モデル「格好良すぎる親子」高校卒業の次女と密着◆滝沢眞規子、次女との卒業式ショット公開滝沢は「次女が高校を卒業しました」とつづり、写真を投稿。英国に留学していることから、ガウンと角帽を被った次女とサングラスに黒のオフショルダードレスを合わせた滝沢が頬を寄せ