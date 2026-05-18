コーデを考える時間のないときでも、ガバッと一枚着るだけでサマ見えが狙えるアイテムがあれば頼りになります。今回は【しまむら】から、大人に似合うサロペットとワンピースをご紹介。テクニック要らずでラクにコーデが決まり、即戦力になる予感です。ぜひワードローブに迎えて。 カジュアルにもきれいめにも振りやすいサロペット 【しまむら】「カットJZサロペット」\1,639（税込）