︎猫に消毒液が危険な3つの理由 1.解毒できない 猫と人とでは肝臓での解毒作用の処理方法が異なるため、一部の消毒液の中に含まれる成分には、人では問題なく使用できても、猫の体内で分解しきれないものがあります。 その中でも最も危険なのがクレゾール石鹸です。今では一般の家庭で使われることはあまりありませんが、この石鹸のようなフェノール系消毒液は、猫にとって肝臓で処理しきれず