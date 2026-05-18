家族だからといって、土足で踏み込んでいい領域はありません。特にお金に関することは、もっともデリケートな問題です。近い関係だとしても、不用意に踏み込まないように気をつけたいものです。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 積み重なっていた小さな違和感 結婚当初から、義母の振る舞いには「あれ？」と首をかしげることが何度もありました。 外食に行けば、レジ前で必ず「あら、お財布忘れちゃった