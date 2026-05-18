米中首脳会談は「台湾問題」をめぐり、両者の思惑がずれたものになった。2026年5月16日放送の「サタデーLIVEニュースジグザグ」（読売テレビ・日本テレビ系）は米中の会談結果の受け止め方の違いと指導者の力関係を浮き彫りにした。中国側が今回の会談の重要な柱と位置づけた台湾問題について、「うまくいかなければ衝突する危険な状況になるだろう」と強い表現で米国側の理解を求めたのに対して、米国側から具体的な発言はなかっ