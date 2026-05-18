歌手の倖田來未が17日、自身のインスタグラムを更新。ピンクヘアの最新ショットを投稿し、反響を呼んでいる。 【写真】メンテばっちりのピンクヘア黒のワンピで颯爽と 3月30日に第2子の妊娠を発表した倖田。「ヘアーおメンテナンスリタッチ完了！ なかなか根本に色が入らず長居しましたー笑笑」と記し、サングラスをかけて、髪に手をやりながら歩く姿をアップした。 シャンプー台で手を上に伸ば