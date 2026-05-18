小説家・りぃんさんが3月31日に亡くなっていたことが、18日に分かった。ヤングアニマル編集部の公式X(旧ツイッター)で発表された。 【写真】りぃんさん原作の漫画「キッチンカー『デリ・ジョイ』―車窓から異世界へ美味いもの密輸販売中！―」 公式アカウントでは「小説家のりぃん先生が、2026年3月31日、ご病気のため、ご逝去されました。心よりご冥福をお祈りいたします」と発表。葬儀は既に親族に