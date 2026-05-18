ウクライナのフェミニスト運動“FEMEN”の共同創設者で、裸の胸にスローガンを描き花冠を掲げて権力に立ち向かったオクサナ・シャチコの31年の生涯を描く映画『OXANA／裸の革命家・オクサナ』より、アザービジュアルと本編特別映像が解禁された。【動画】オクサナの壮絶な半生の一端を垣間見ることができる本編特別映像アーティストであり活動家、そしてトップレスによる抗議で知られるフェミニスト活動団体“FEMEN”の共同創