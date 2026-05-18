６月５日スタートのテレビ東京系連続ドラマ「わたしの相殺日記」（金曜・深夜 ２４時 ５２分）に、窪塚愛流が出演することが１８日、明らかになった。歌手でタレント・あの（年齢非公表）が演じるマイペースな主人公・桜庭萌（さくらば・もえ）の弟・桜庭律（さくらば・りつ）役。冷静沈着な性格で、姉の良き理解者であり「律の厳しさって姉ちゃん頑張れっていう意味だと思っていて。名付けるなら『ツン愛』です！」と説明。姉