◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月１８日、栗東トレセンさらに成長した姿で巻き返す。ソルパッサーレ（牝３歳、栗東・四位洋文厩舎、父キズナ）は、前走の忘れな草賞で正攻法の競馬で１０着に敗れた。井本助手は「前走は枠自体は良かったけど、器用に立ち回れるタイプではない。結果的に前がつぶれる展開になって、かみ合いませんでしたね」と振り返った。短期放牧でリフレッシュ