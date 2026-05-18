竹を持つシンシン。（４月６日撮影、雅安＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社雅安5月18日】中国四川省雅安市にある中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安碧峰峡基地で、パンダのシンシン（真真、中国名「仙女」）が竹をしっかりと持って食べる様子が撮影された。