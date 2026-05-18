「にしたんクリニック」などを手がける西村誠司・エクスコムグローバル株式会社代表取締役社長が１８日、自身のＴｉｋＴｏｋを更新。今季から米大リーグ・ホワイトソックスでプレーする村上宗隆内野手について語った。村上は、ア・リーグで最多１７本塁打をマーク（日本時間１８日現在）するなど絶好調。メジャー１年目ながら存在感を発揮している。西村社長は「村上選手でね、思い出がありまして…」と２０２３年のワールド・