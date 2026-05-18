Ｊリーグは１８日、各クラブが行う社会連携活動を表彰する「シャレン！アウォーズ」を都内で開催した。表彰は６部門に分けて行われ、「明治安田地元の元気賞」はＪ２横浜ＦＣが実施の「４年ぶりの外の世界。医療・施設・クラブで紡ぐ幸福寿命」が受賞した。この取り組みは、４年間外出がかなわなかったホスピスの入居者をスタジアムへ導くなど、新たな可能性を示した。プレゼンターとして登壇した明治安田の永島英器・取締役