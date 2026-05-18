１３日、晨風産業パークで開かれた東華大学服装・デザイン学院の作品展。（蘇州＝新華社記者／李博）【新華社蘇州5月18日】中国江蘇省昆山市の花橋経済開発区はここ数年、立地を生かしてファッション関連産業の振興に注力してきた。企業や業界団体、大学と連携して整備した晨風ファッション・クリエーティブ産業パークには企業約150社とデザイン人材約300人が集まっている。すでに30を超えるブランドを生み出し、デザインと人材