『機動戦士ガンダム』アムロ・レイのものまねでおなじみのピン芸人・若井おさむが17日、自身のXを更新。オフショットを投稿し、家族5人でお台場の「実物大ユニコーンガンダム立像」（東京都江東区）を訪れたことを報告した。【写真】顔似てる？若井おさむ＆息子3人の家族ショット「実物大ユニコーンガンダム立像」の全高は、初代ガンダム立像の18メートルを超える19.7メートル、総重量は約49トン。発光部分は50箇所を数え、夜