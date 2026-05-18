モデルの亜希（57）が18日、自身のインスタグラムを更新し、親友の父が92歳の誕生日を迎えたことを祝福した。ストーリーズにバイオリニストの高嶋ちさ子の父で音楽ディレクターの郄嶋弘之氏と笑顔の2ショットを投稿。「はっぴーばーすでー」「お父さんお誕生日おめでとうございます」とこの日92歳になった郄嶋氏を祝福した。「92歳なんて」とうれし泣きの絵文字を添え、「うちの父は59歳で天国へ早かった…」