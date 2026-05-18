ダイヘンが開発した金属3Dプリンターのシステムを使って製造した船舶用プロペラのサンプル＝18日午前、大阪市電力機器メーカーのダイヘンは18日、金属3Dプリンター事業に参入すると発表した。溶接やロボット制御の技術力を生かし、金属ワイヤを溶接して部品を造形する。3Dデータを基に、船舶や建設機械などの大型の部品を製作できるのが特徴。2030年に売上高100億円を目指す。従来の鋳造や切削加工と比べて生産性が高く、コス