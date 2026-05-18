巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が17日、パーソナリティーを務めるTOKYOFM「SGCpresents長野久義ElDorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。自身の経験から“ファンフェスタ改革”に乗り出すことを宣言した。最近は10月ではなく5月の運動会が一番多いという話題から、毎年シーズン後の秋に各チームで行われるファン感謝デー、ファンフェスタの話に。長