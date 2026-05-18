俳優・鈴木一真（５７）が１８日（日本時間）、Ｘに新規投稿。居住する米ロサンゼルスのもとに、親交のある人気俳優が訪れたことを明かした。モデルから俳優に転身した鈴木は、２０１５年、渡米。ロサンゼルスを拠点に活動している。２０１０年、１７歳下の一般女性と結婚し、１２歳の息子がいる。Ｘで「多忙を極める＃青木崇高くんがＬＡにやって来ました。限られた日程で時差ボケと戦いながらも、大谷さんのホームラン