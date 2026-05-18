JR四国は、徳島駅に自動改札機を導入し、6月13日から利用を開始する。みどりの窓口や自動券売機で購入した裏面が黒色のきっぷのほか、しこくスマートえきちゃんアプリで購入したもの等のQRコードも利用できる。6月13日始発列車から利用を開始する。工事の都合により利用開始が遅れる場合があるとしている。47都道府県のなかで、徳島県は自動改札機のある駅がない県として知られていたが、その状況が解消する。なお、ICカード乗車券