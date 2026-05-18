山形県内ではきょう、市街地や学校の近くでクマの目撃が相次いでいて、市や警察は注意を呼びかけています。 【写真を見る】近くに潜んでいる可能性も…市街地や学校の近くでクマの目撃相次ぐ下校の時間に合わせて広報車で見回りも（山形） けさ４時ごろ、村山市中央の三幸園付近でクマ１頭が目撃されました。現場は、国道１３号のそばで住宅などが立ち並ぶ地域です。 付近にまだクマが潜んでいる可能性があるとして、市と警察