恋愛バラエティー『あいのり』出演で知られるブロガー・桃が、18日までにブログを更新。建築中の新居についてつづり、こだわりの“ホテルライク”な洗面台や室内インテリアを初公開した。【写真多数】注文住宅「我が家のメイン洗面台」を紹介した桃桃はこれまでも、新居のために土地を購入したことやハウスメーカー選び、吹き抜けのリビング、子ども部屋、キッチン、テラス、プレイルームなどの進捗を紹介し、注目を集めてきた