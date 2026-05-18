教え子になりすまして英検に合格し、そのスコアを教え子の大学入試に使用したとして、元塾講師の男が逮捕されました。 警察によりますと、『個別教室のトライ天王寺駅前校』で講師をしていた野口瑞希容疑者（35）は去年9月、教え子になりすまして英検2級に合格し、教え子が入学試験を受ける際、そのスコアを近畿大学に提出して大学の業務を妨害した疑いがもたれています。 野口容疑者は英検の受験を申し込む際、教え子の氏