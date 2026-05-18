ウェストハムは17日、プレミアリーグ第37節でニューカッスルに1−3で敗れた。他会場の結果次第では今節終了時点でプレミアリーグからの降格が決まるが、ウェストハムに所属するポルトガル代表MFマテウス・フェルナンデスは、イギリスメディア『スカイスポーツ』を通して、最後の最後まで希望を捨てることはないと話した。現在18位と降格圏に沈むウェストハムが、ニューカッスルの本拠地に乗り込んだゲームは、序盤の15分にドイ