男子ゴルフの17日付世界ランキングが発表され、松山英樹は二つ下げて19位だった。久常涼は60位。スコッティ・シェフラー（米国）、ロリー・マキロイ（英国）、キャメロン・ヤング（米国）の上位3人は変わらなかった。全米プロ選手権で優勝したアーロン・ライ（英国）が44位から15位に上がった。（共同）