ソフトバンク・藤原大翔投手が、プロ２度目の先発登板となる２０日のオリックス戦（京セラＤ）に向け、大阪・舞洲で投手練習に参加した。８日に支配下登録された「千賀２世」は１３日の西武戦（みずほペイペイ）でデビューし、４回を２安打２失点で初黒星を喫した。小久保監督が「未来を感じさせてくれるボールでした」と、ＭＡＸ１５６キロの球威を高く評価。中６日で２度目のマウンドへ向かうことになった。交流戦でリリーフに