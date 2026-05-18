◇大相撲夏場所9日目（2026年5月18日両国国技館）中入り後の最初の取り組みが、懸賞金が17本もかかる一番で注目を浴びた。前頭15枚目の欧勝海（25＝鳴戸部屋）と対戦したのは十両2枚目の尊富士（27＝伊勢ケ浜部屋）。立ち会いで思い切って突っ込んだ尊富士は、左にまわって逃げる欧勝海を追いかけ、そのまま体を預けて圧勝した。勝ち名乗りを受けた尊富士が、行司から受け取った懸賞金はなんと17本にも及ぶ分厚い束。